GARDEN PARTIE CAFE THEODORE, 26 novembre 2022 21:00, Trédrez-Locquémeau.

Samedi 26 novembre, 21h00 Sur place Entrée payante : 7€

dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars

Rencontre insolite entre les mots et la musique.

Convoi curieux et fiévreux qui manie l’art du grand écart, entre une poésie débraillée et des récits tirés à quatre épingles. Le combo serré claviers-batterie déploie un paysage musical ludique et panoramique et la voix s’y balade à grandes foulées de mots, le verbe incarné et l’humeur tournoyante, un orage accroché à la gorge. Entrez dans le magasin de curiosités. Après quelques années à compiler des textes et nourrir secrètement l’envie d’une forme musicale autour de ceux-là, Pierre Dodet invite le contrebassiste Florent Hermet à monter un premier répertoire en juin 2018. Garden Partie naît ainsi.

Pierre Dodet

textes, voix

Lionel Malric

claviers

Cyril Gilibert

batterie

Johan Caballé

son

Emmanuelle Joubier

lumières

CAFE THEODORE Kerguerwen, 22300 Trédrez-Locquémeau 22300 Trédrez-Locquémeau Côtes-d’Armor

samedi 26 novembre – 21h00 à 23h00