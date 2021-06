Trédias Trédias Côtes-d'Armor, Trédias Trédias en fête Trédias Trédias Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trédias en fête 2021-08-28 18:00:00 – 2021-08-28 23:00:00 Parking de la mairie 1 Rue de la Mairie

Trédias Côtes d'Armor Trédias 2 Concerts gratuits : 19 Family Neketel musique des pays de l'est et 21h Steel Waters reprise de morceaux de rock. Événement gratuit sans obligation de réservation. mairie.tredias@wanadoo.fr +33 2 96 84 81 62

