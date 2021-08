Trédias Trédias Côtes-d'Armor, Trédias Trédias en fête Trédias Trédias Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trédias

Trédias en fête Trédias, 23 août 2021, Trédias. Trédias en fête 2021-08-23 18:00:00 – 2021-08-23 23:00:00 Place de la mairie 1 Rue de la Mairie

Trédias Côtes d’Armor Trédias Concerts gratuits, restauration sur place et buvette. Rendez-vous sur le parking de la mairie à partir de 18h00. A 19h00, le groupe Family Neketel performera dans un style de musiques italiennes et de l’est. S’en suivra le groupe Steel Waters à 21h00, dans de grands classiques du rock. +33 2 96 84 81 62 Concerts gratuits, restauration sur place et buvette. Rendez-vous sur le parking de la mairie à partir de 18h00. A 19h00, le groupe Family Neketel performera dans un style de musiques italiennes et de l’est. S’en suivra le groupe Steel Waters à 21h00, dans de grands classiques du rock. dernière mise à jour : 2021-08-11 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Trédias Autres Lieu Trédias Adresse Place de la mairie 1 Rue de la Mairie Ville Trédias lieuville 48.35828#-2.23743