Bébés Lecteurs Bibliothèque municipale Trédaniel, jeudi 1 février 2024.

Bébés Lecteurs Bibliothèque municipale Trédaniel Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 10:00:00

fin : 2024-02-01 11:00:00

Cette année est bissextile. C’est comme si nous allions vivre 3.945205 minutes par jour en plus en moyenne.

Les bébés vont donc grandir un peu plus vite, environ 0.015 millimètres en plus par jour. On se dépêchera donc de faire des comptines et des lectures pour ces tout-petits, avant qu’ils ne deviennent grands. Gratuit sur réservation.

.

Bibliothèque municipale 2 Rue des Tilleuls

Trédaniel 22510 Côtes-d’Armor Bretagne bibliotheque.tredaniel@gmail.com



L’événement Bébés Lecteurs Trédaniel a été mis à jour le 2024-01-12 par Office de tourisme Cap d’Erquy – Val André