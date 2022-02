Trece Martirios Centre culturel Henri-Desbals, 7 avril 2022, Toulouse.

Trece Martirios

Centre culturel Henri-Desbals, le jeudi 7 avril à 20:30

Danse et musique ——————- **1ère en France** **Dans le cadre de la 21e édition du festival de Flamenco de Toulouse** Le spectacle _Trece martirios_ est un hommage émouvant à la sainte patronne historique et méconnue de Barcelone, Santa Eulalia. Cette reconnaissance est basée sur le flamenco en tant que moyen expressif capable de transmettre, à partir du chant, du toucher et de la danse, l’intensité et la profondeur que représentaient la vie, les tourments et la mort de la jeune Eulalia. **Danse** Olga Llorente / **Guitare** Jesus Nuñez / **Voix Roberto** Lorente et Juan José Amador

Tarif A

Culture

Centre culturel Henri-Desbals 128 Rue Henri Desbals, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T20:30:00 2022-04-07T23:59:00