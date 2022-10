TREBOB

TREBOB, 15 octobre 2022, . TREBOB



2022-10-15 – 2022-10-15 Entourés de leurs guitares électriques et acoustiques, banjo et percussions, ils vous emmèneront danser une Rumba à Barcelone, une valse à Paris, un rock’n roll à Sydney ou encore un pogo à Dublin…. dernière mise à jour : 2022-10-04 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville