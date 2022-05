Appel à projets de scénario de court métrage de fiction Trébeurden Trébeurden Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Trébeurden

Appel à projets de scénario de court métrage de fiction Trébeurden, 18 juillet 2019 17:00, Trébeurden. 18 – 31 juillet 2019 Sur place Gratuit http://www.tregorcinema.com L’appel à projets pour la résidence d’écriture de court métrage de fiction “Les courts d’armor” se clôture le 31 juillet 2019. Retrouvez les infos sur www.tregorcinema.com APPEL À PROJETS « LES COURTS D’ARMOR » 2éme édition 2019-2020 Résidence d’écriture individuelle de court métrage de fiction En partenariat avec La Ville de Trébeurden et Le Département des Côtes d’Armor et la région Bretagne Premier ou deuxième film de court métrage de fiction sans producteur Résidence d’écriture de 2 semaines Suivi du projet de 24 mois Bourse d’écriture de 500 € 5 projets sélectionnés Date limite des dépôts le 31 juillet 2019 Merci de bien lire le règlement et les formalités de dépôt sur www.tregorcinema.com L’appel à scénarios concerne tous les auteur(e)s émergents ayant un projet de premier ou deuxième film de court métrage de fiction sans producteur. 5 projets seront sélectionnés par un comité de professionnels. Cette résidence a pour objectif d’accompagner les auteur(e)s émergents à développer leur scénario de court métrage et son dossier. La résidence se déroule sur deux semaines groupées. Les dates seront définies entre le résident et la structure entre le 1er octobre 2019 et le 15 juin 2020. En plus de l’accompagnement personnalisé par un auteur-réalisateur expérimenté une rencontre avec des professionnels (chef-op, producteur, réalisateur, monteur-se, costumier-ère, etc.) sera proposée. Des locaux et du matériel seront mis à disposition : bureau, logement avec cuisine, bibliothèque de films, de scénarios et de livres… Le projet sera suivi et plusieurs versions pourront être lues pendant 24 mois maximum. Une convention sera signée entre la structure et l’auteur-e accompagné-e et une bourse de 500 € sera allouée. Trébeurden 22560 22560 Trébeurden Drenieno Côtes-d’Armor jeudi 18 juillet 2019 – 17h00 à 18h00

