Festival Tango par la côte en Bretagne – Côtes d’Armor 16ème Edition – 2023 Sémaphore, Trébeurden, Côtes d’Armor, 28 juillet 2023 16:00, Trébeurden.

Le festival de tango aura lieu du 28 juillet au 1 août 2023. Pour cette 16e édition, milongas, ateliers tango, spectacle, exposition, conférence et apéros en musique feront résonner un air de tango. 28 juillet – 1 août 1

http://festival.sha.asso.fr

1. Programme du festival Tango par la côte en Bretagne en Côtes d’Armor 2023

En 2023 le Festival fêtera sa 16ème édition. Le festival se déroulera sur quatre communes du Trégor Costarmoricain et sa Côte de Granit Rose du 28 juillet au 1 août 2023, à Trébeurden, Trégastel, Pleumeur-Bodou et Lannion.

1.1. Les événements du festival pour l’édition 2023

− Des spectacles de Tango ou des démonstrations des maestros en avant-première des Milongas gratuites ou pendant certaines Milongas en soirée.

− Des ateliers Tango par les maestros Emilie et Pablo TEGLI de Toulouse

− Une animation musicale et dansante lors du marché du jeudi à Lannion le long du Léguer sur le quai d’Aiguillon et une animation musicale et dansante lors du marché du Castel à Trébeurden en avant du festival.

− Un apéro Tango avec la collaboration de la Guinguette de l’Espace du Léguer le lundi midi à Lannion sur le quai d’Aiguillon.

− Une “Milonga du Marché”, en collaboration avec la ville de Trébeurden, près de l’office de tourisme, à l’occasion du marché pendant le festival.

− Une exposition de photos avec l’association Objectif Image Trégor de Lannion dont les photographes ont couvert les 2 festivals précédents.

− Une conférence sur le thème du Tango alternatif avant une milonga Alternative.

− Des milongas en accès libre en journée dans des lieux insolites et de caractère tels que la chapelle Ste Anne, la chapelle du Belambra, la salle polyvalente de l’Île Grande face à la mer… afin d’ouvrir le Tango aux estivants et au Trégorrois.

− Organisation d’un concours d’affiches pour élire l’affiche du Festival 2024.

− Aide d’associations lannionnaises pour la couverture médiatique : TV Trégor, Objectif Image Trégor et Déclic Armor.

1.2. Les artistes qui interviennent pendant le festival 2023

Nous avons fait une grande place aux artistes de la région Bretagne dans notre programmation.

− Exposition des photos autour du Tango prises par l’association « Objectif Images Trégor » pendant les 2 derniers festivals (2021 et 2022)

− Groupe de musiciens locaux Trégorrois – Saboreando le vendredi pendant l’inauguration.

− Les maestros Emilie et Pablo TEGLI de Toulouse assureront les stages de danse du samedi et du dimanche ainsi que la démonstration du dimanche soir pendant le festival. Pablo & Émilie TEGLI approchent le tango d’une façon sensible et personnelle, loin des clichés habituels. Le reflet de leur expérience se ressent dans la richesse de leur danse mais aussi dans leurs cours et formations. Tout au long de leur expérience comme danseurs, Pablo & Émilie ont réussi à créer et développer leur propre style de tango alliant tradition et créativité, s’inspirant d’autres disciplines afin de nourrir leur approche pédagogique. Ils ont développé d’année en année une méthode d’apprentissage basée sur la connexion et la conscience posturale, permettant d’accéder à une certaine liberté de mouvement et d ‘expression que propose cette (incroyable) danse.

− Orchestre TAXXI Tango XXI le samedi soir – TAXXI Tango XXI est un orchestre de tango contemporain basé à Paris. Son directeur, Pablo Gignoli, a décidé de former un tel orchestre de tango dès son arrivée de Buenos Aires à Paris. Ils sont déjà intervenus lors de festivals précédents.

− Orchestre Tango Sonos le mardi soir. Tango Sonos est un orchestre composé de 2 frères musiciens avec un bandonéon et un piano. Ils sont définis comme “un orchestre entier de deux éléments”, bien connus dans les saisons de concerts et les festivals de Tango de toute l’Europe. Depuis 2017, ils participent au festival international « Tarbes en Tango » et remportent chaque année un très vif succès.

− Fanny Quemeneur et Fabien Pavelet, deux maestros renommés de la Cie « Une touche de tango » de Rennes, accompagnés par la pianiste Véronique Soustre, enseignante au conservatoire de Niort, concertiste classique et musicienne de tango. Ces artistes assureront un magnifique spectacle de Tango intitulé Romanticos le samedi après-midi.

− Fanny Quemeneur et Fabien Pavelet pour l’initiation gratuite de tango le vendredi avant l’inauguration.

− Yannick Lhermitte animera une conférence : « Les tangos dits alternatifs » le mardi en début d’après-midi à Trébeurden avant de musicaliser une Milonga alternative en après-midi.

− 11 DJs pour assurer la musique des milongas en journées et en soirées :

Bob Rikkardo – Vendredi soir au sémaphore de Trébeurden

Sylvain de Lannion – Samedi fin de matinée à la chapelle Ste Anne de Lannion

Olivier de Brest – Samedi AM à la chapelle Ste Anne de Lannion

Béatrice Menahesse de Toulouse – Samedi Soir au sémaphore de Trébeurden

Catherine de Laval – Dimanche AM au Belambra de Trégastel

Hervé des Rias dit « Le Bosco » – Dimanche soir au sémaphore de Trébeurden

Alain de Lannion – Lundi AM à la salle polyvalente de l’Île Grande (Pleumeur-Bodou)

Antonio Rodriguez de Bordeaux – Lundi soir au Sémaphore de Trébeurden

Brigitte Escobar de Brest – Mardi AM au Sémaphore de Trébeurden

Yannick Tango Sensation de Paris – Milonga Alternative – Mardi AM Salle Quiniou à Trébeurden

Wim Mestdagh de Belgique – Lundi AM à la Guinguette de Lannion et le mardi soir au Sémaphore de Trébeurden.

1.3. Programme d’animations promotionnelles précédant le Festival Tango par la côte en Bretagne 2023

Concours d’affiches 2023

Comme chaque année, un concours d’affiche est ouvert pour élire l’affiche qui représentera le festival de l’année suivante. L’affiche du festival 2023 a été réalisée par la lauréate de l’édition 2022, Marion Jamois de Brunoy. Cette année encore, il est ouvert à tous. Le prix “Affiche festival 2024” sera décerné à l’artiste ayant rassemblé le plus grand nombre de votes. Le concours “Spécial jeunes 2024”, s’adresse aux collégiens et lycéens du département des Côtes d’Armor.

Inscription sur le site http://www.sha.asso.fr/ rubrique Festival

samedi 22 Juillet 2023

Animation dansée dans la Galerie Marchande du Centre Leclerc de la route de Perros-Guirec à Lannion.

mercredi 26 juillet 2023

participation aux mercredis du Castel au port de Trébeurden avec danse et initiation gratuite pour le public encadrée par des danseurs de l’association.

jeudi 27 juillet 2023

Animation à l’escale du Léguer, quai d’Aiguillon, pendant le marché à Lannion.

vendredi 28 juillet 2023

Accueil des artistes, des Maestros et des Festivaliers à l’arrivée du train en gare de Lannion en début d’après-midi par une animation dansante dans la salle des pas perdus.

1.4. Programme du Festival Tango par la côte en Bretagne – 2023

Vendredi 28 juillet 2023

Trébeurden – Centre culturel Sémaphore

16h à 17h30 : initiation découverte encadrée par les maestros Fabien Pavelet et Fanny Quemeneur, danseurs professionnels (Cie Une touche de tango – Rennes) à l’attention de tout public sur le plancher extérieur du centre culturel du Sémaphore à Trébeurden. Offert par l’association SHA

18h30 à 20h : Inauguration du festival et vernissage de l’exposition de photos par les photographes de l’association O.I.T. avec allocution, pot d’accueil des festivaliers, animation musicale avec le groupe de SHA dirigé par Mariano Belaunde – Saboreando. Offert par l’association SHA

20h à minuit Milonga d’ouverture avec le DJ Bob Rikkardo. Entrée libre

Samedi 29 juillet 2023

Trébeurden – Centre culturel Sémaphore

11h à 12h30 et 15h45 à 19h : Stages avec les maestros Emilie et Pablo TEGLI de Toulouse.

Lannion – Chapelle Ste Anne

11h à 14h : Milonga avec le DJ Sylvain de Lannion – Entrée libre

14h30 à 15h15 Spectacle de Tango « Romanticos » par Fabien Pavelet et Fanny Quemeneur (Cie rennaise “Une touche de Tango”) et Véronique Soustre, pianiste du conservatoire de Niort. Entrée libre

15h30 à 19h Milonga avec le DJ Olivier de Brest – Entrée libre

Trébeurden – Centre culturel Sémaphore

21h à 2h : Grande Soirée Milonga avec Orchestre TAXXI Tango XXI et la DJ Béatrice Menahesse de Toulouse. Entrée payante

Dimanche 30 juillet 2023

Trébeurden – Centre culturel Sémaphore

11h à 12h30 et 14h à 19h : Stages avec les maestros Emilie et Pablo TEGLI de Toulouse.

Trégastel – Chapelle du Club Belambra

15h à 19h : Milonga avec la DJ Catherine de Laval. Entrée libre

Trébeurden – Centre culturel Sémaphore

21h à 2h Grande Soirée Milonga avec le DJ Hervé des Rias Le Bosco Démonstration du couple de Maestros Emilie et Pablo TEGLI pendant la milonga. Entrée payante

Lundi 31 juillet 2023

Lannion – La Guinguette de l’Escale du Léguer – quai d’Aiguillon

11h à 13h30 : Apéro Tango avec DJ Wim Mestdagh de Belgique

Pleumeur-Bodou (Île Grande) – Salle polyvalente

15h à 19h : Milonga de la mer avec DJ Alain de Lannion. Dégustation d’huîtres de l’Île Grande ou assiettes toasts marins. Les musiques choisies mêlent musiques alternatives et plus classiques. Entrée libre

Trébeurden – Centre culturel Sémaphore

21h à 2h : Grande Soirée Milonga avec DJ Antonio Rodriguez de Bordeaux. Entrée payante

Mardi 01 août 2023

Trébeurden – Place de Crech Héry – Office de Tourisme

11h à 13h : Milonga du Marché avec le DJ Yannick Tango Sensation en collaboration avec la ville de Trébeurden.

Trébeurden – Salle du Sémaphore

13h30 à 15H : Conférence avec Yannick Lhermitte : Les tangos dits alternatifs. Entrée libre

Trébeurden – Salle Quiniou

15h15 à 18H30 : Milonga alternative avec DJ Yannick Tango Sensation de Paris. Entrée libre

Trébeurden – Centre culturel Sémaphore

15h15 à 18h30 : Milonga musique traditionnelle avec la DJ Brigitte Escobar de Brest. Entrée libre

Trébeurden – Centre culturel Sémaphore

21h à 2h : Grande Soirée de Clôture – Milonga avec l’Orchestre Tango Sonos d’Italie et DJ Wim Mestdagh de Belgique. Entrée payante

Sémaphore, Trébeurden, Côtes d’Armor 7-9rue des Plages Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor

