Tourisme & Numérique, l’événement breton qui fait se rencontrer les professionnels du tourisme et les acteurs du numérique renoue avec le présentiel pour sa 8ème édition! Trebeurden (Salle du Sémaphore) 7-9 rue des plages 22560 trebeurden Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne – à Trébeurden pour une journée % # # .

Conférences, pitchs, démos, showroom tech, forum du tourisme networking…sont au programme. La matinée sera retransmise sur Youtube. Cette année l’événement est couplé au Forum du Tourisme organisé par les Office de Tourisme Bretagne Côte de Granit Rose et Office de Tourisme Perros-Guirec Le programme détaillé sera prochainement dévoilé. Guillaume CROMER d’ID Tourisme introduira la journée avec une conférence intitulée sur la place du numérique dans les enjeux de #transition du tourisme , -> – ’ ̀ -> . ourisme-et-numerique.bzh Tourisme et Numérique #8 est organisé par la technopole Anticipa, La French Tech Brest+ Tech Brest +, l’Office de Tourisme Bretagne Côte de Granit Rose et l’Office de Tourisme Perros-Guirec. Il bénéficie du soutien de Google Ateliers Numériques, Tourisme Bretagne Côtes d’Armor Destination, Images & Réseaux, @St Joseph-Bossuet 7Technopoles Bretagne, Région Bretagne, Lannion-Trégor Communauté Guingamp-Paimpol Agglomération

