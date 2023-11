La Veillée Compagnie Opus LE SEMAPHORE, 19 janvier 2024, TREBEURDEN.

La Veillée Compagnie Opus LE SEMAPHORE. Un spectacle à la date du 2024-01-19 à 20:30 (2024-01-19 au ). Tarif : 25.0 à 25.0 euros.

Gratuit pour les moins de 5 an(s) Mme Champolleau, M. Gauthier et Guillaume sont originaires de Bourgogne ; ils participent à une excursion organisée par la maison de retraite de Ménetreux. À l’occasion de leur dernière soirée, ils invitent les spectateurs à partager une veillée et à déguster une soupe à l’oignon maison. Guillaume animera la soirée, Mr Gauthier alimentera le feu et Mme Champolleau la conversation. Autour des flammes, le réel va peu à peu se mettre de traviole…On se laissera surprendre à chanter, à parlera des étoiles, de flamme olympique, de Brigitte Bardot ou de fondue savoyarde, mais on verra aussi apparaître des extra-terrestres, des cuisinières à gaz et du pétrole en gel… Une soirée pas comme les autres où vos yeux ne seront pas prêts d’en croire leurs oreilles ! La Veillée

Votre billet est ici

LE SEMAPHORE TREBEURDEN 9 rue des plages Côtes dArmor

25.0

EUR25.0.

Votre billet est ici