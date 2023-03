Festival Tango par la côte en Bretagne Trébeurden Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Trébeurden

Festival Tango par la côte en Bretagne, 28 juillet 2023, Trébeurden

2023-07-28 16:00:00 – 2023-08-01 23:00:00

16ème – Edition 2023

Toute l’équipe prépare un programme riche, varié avec de belles surprises pour danser, découvrir, partager, se retrouver, s’évader et rêver tango, le tout dans la bonne humeur et le plaisir de danser en bord de mer, dans des cadres uniques de la Côte de Granit Rose, Trébeurden, Trégastel ou Île Grande et Lannion ! Trébeurden

