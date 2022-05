La fête du court métrage à Trébeurden Centre Culturel Le Sémaphore Trébeurden Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

La fête du court métrage à Trébeurden Centre Culturel Le Sémaphore, 29 mars 2020 15:30, Trébeurden. Dimanche 29 mars 2020, 15h30 Sur place gratuit sur réservation http://www.tregorcinema.com Trégor Cinéma organise la troisième édition de La Fête du Court Métrage à Trébeurden à la salle du Sémaphore le Dimanche 29 mars à partir de 15h30 avec 4 séances. Trégor Cinéma organise la troisième édition de La Fête du Court Métrage à Trébeurden à la salle du Sémaphore le Dimanche 29 mars à partir de 15h30. L’entrée est gratuite sur réservation sur le site internet de Trégor Cinéma ou à la mairie de Trébeurden. www.tregorcinema.com La Fête du Court Métrage est un événement national qui met à l’honneur le cinéma de court métrage partout en France du 25 au 31 mars 2020 sur plus de 3000 communes. Le dimanche 29 mars à Trébeurden, il y aura 4 séances de projection de court-métrages. PROGRAMME 1 Jeune Public à partir de 5 ans de 15 h 30 à 16 h 30 6 films d’animation et une fiction, drôles, émouvants et déroutants où l’imagination et la poésie sont à l’honneur. Un goûter sera offert à l’issue de la séance pour les enfants. PROGRAMME 2 – Tout Public de 17 H à 18 H 30 Un programme varié et divertissant de 6 courts métrages pour tout public, avec une surprise hilarante de dernière minute sélectionnée au Festival International de Clermont-Ferrand 2020 et le César du Meilleur Court Métrage 2020. PROGRAMME 3 – Ici ça court 100 % BZH de 19 h00 à 20h30. 2 court-métrages tournés en Bretagne en présence des réalisateurs. « Jeter l’ancre un seul jour » de Paul Marques Duarte / Les films de l’heure Bleue « Le bruit de la mer » de Géraldine Mari / Le4 productions Les jeunes réalisateurs répondront avec plaisir aux questions du public. PROGRAMME 4 – Art&Essai de 21h à 22h30 à partir de 14 ans. “Même pas peur” est un programme de 5 films de Cinéma de genre pour rire et frissonner dans l’univers délirant des jeunes cinéastes. Centre Culturel Le Sémaphore 7-9 rue des plages 22560 Trébeurden 22560 Trébeurden Parc Bras Lesquellec Côtes-d’Armor dimanche 29 mars 2020 – 15h30 à 21h00

