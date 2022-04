Festival Tango par la côte en Bretagne en Côtes d’Armor 2022 Centre Culturel Le Sémaphore, 28 juillet 2022 20:00, Trébeurden.

28 juillet – 2 août Sur place Tarif des milongas en soirée à l’unité : de 15 à 20 € ; Pass 4 soirées 65 € ; Tarif de la séance Cinéma Apéro : 5 € ; les autres événements sont gratuits, http://festival.sha.asso.fr/, sha.tangoparlacote@gmail.com

Festival de Tango Argentin : 45 heures de Milongas, spectacles de Tango, Stages avec des maestros, Exposition peinture, Projections cinéma feront résonner un air de tango sur la côte de Granit Rose.

15ème édition du 29 juillet au 2 août

Cette année encore l’Argentine fait escale sur la Côte de Granit Rose !

Trébeurden – Lannion – Trégastel – Île Grande

vibreront pendant 5 jours aux couleurs de l’Argentine.

Encore une magnifique édition qui se dessine… Organisé par Sabor Hispano Americano de Lannion (SHA), le festival posera ses valises sur la côte trégoroise du 29 juillet au 2 août. Tangueras, tangueros et estivants, rejoignez cette aventure, placée sous le signe de la culture argentine.

Pré-festival

Spectacle en préouverture du Festival au Centre culturel du Sémaphore à Trébeurden à 20h, Tangoart company vous propose le spectacle “TANGO 21”, voyage immersif dans la ville et le tango d’aujourd’hui, avec 8 danseurs de Tangoart Company et 5 musiciens de TAXXI Tango XXI, Infos et Tarif : 06 26 95 54 10

Vendredi 29 juillet 2022

Initiation gratuite de 16h à 17h30, avec Ariane Liautaud et Karim El Toukhi, sur un plancher en extérieur à côté du Sémaphore à Trébeurden.

Le festival

Vous pourrez danser tous les après-midis dans des Milongas gratuites et tous les soirs vous retrouverez la belle salle du Sémaphore de Trébeurden pour 45 heures de Milongas inoubliables…

Le coup d’envoi de cette 15ème édition du festival Tango par la côte en Bretagne sera donné le vendredi 29 juillet au Sémaphore de Trébeurden à 18h30, avec l’inauguration du festival, suivi d’un pot d’accueil des festivaliers avec une animation musicale par le groupe de Sabor, dirigé par Mariano Belaunde – Saboreando – et à 20h une Milonga gratuite, avec le DJ Bob Rikkar.

Deux spectacles de Tango

Noués

Petite pièce dansée de 15 minutes sur le thème de l’Amour par les danseurs de la Compagnie Estro Tango. Il est question de la vulnérabilité des sentiments et des liens amoureux aussi fragiles que du papier.

Chapelle Ste Anne à Lannion – Samedi 30 juillet de 14h30 – 15h15 Entrée gratuite

Mars, Venus, …

Danse et chorégraphie par les maestros Ximena Zalazar Firpo et Willem Meul de la Compagnie Estro Tango. Indissociables, complémentaires, frontière poreuse et sensible.

Un parcours à travers le tango du présent au passé ou du passé au présent ?

En interlude de la milonga du dimanche 31 juillet au centre culturel du Sémaphore à Trébeurden. Prix inclus avec la milonga.

Des stages et des cours de différents niveaux animés par de talentueux maestros

Que vous soyez débutants, intermédiaires ou avancés, le centre culturel Le Sémaphore de Trébeurden vous accueillera les 30 et 31 juillet pour des stages avec les maestros Willem MEUL et Xinema ZALAZAR FIRPO de la Compagnie Estro Tango.

Ximena Zalazar Firpo et Willem Meul sont tous deux anciens danseurs des Ballets de l’Opéra National du Rhin, aujourd’hui danseurs interprètes, chorégraphes et pédagogues.

Samedi 30 juillet 2022

11h à 12h30 et 15h45 à 19h : Stage avec les maestros Willem MEUL et Xinema ZALAZAR FIRPO de la Compagnie Estro Tango. Trébeurden–Centre culturel Sémaphore.

Dimanche 31 juillet 2022

11h à 12h30 et 14h à 19h : Stage avec les maestros Willem MEUL et Xinema ZALAZAR FIRPO de la Compagnie Estro Tango. Trébeurden–Centre culturel Sémaphore.

Des cours particuliers :

Fanny Quéméneur et Fabien Pavelet, danseurs, chorégraphes et enseignants font partie d’une nouvelle génération de danseurs qui dynamisent et renouvellent le tango argentin. En Argentine comme en Europe, leur danse est reconnue pour son élégance rare, sa finesse musicale et la douceur qu’elle propose dans le couple. Contact : Une touche de tango, unetouchedetango@gmail.com ou 06 22 97 43 78.

Ariane Liautaud et Karim el Toukhi, de la compagnie Tangoart Paris, fondent leur pédagogie sur la qualité de l’abrazo, le travail d’écoute et la connexion avec le sol. La liberté, l’esthétisme des mouvements et l’interprétation musicale sont aussi des thèmes de prédilection dans leurs cours. Ils enseignent un tango traditionnel et milonguero, sont engagés dans la création artistique et contemporaine. Contact : 06 26 95 54 10 ou par mail ariane@tangoart.fr.

Des milongas en soirée au Centre Culturel du Sémaphore à

Trébeurden

PASS Tango à 65€ pour les quatre soirées payantes du samedi au mardi (festival.sha.asso.fr)

Vendredi 29 juillet 2022

21h à minuit : milonga d’ouverture du festival avec DJ Bob Rikkar entrée gratuite.

Samedi 30 juillet 2022

21h à 2h : Grande Soirée Milonga avec l’orchestre ChimiChango (Collectif Roulotte Tango) et DJ Andrés Molina (Argentine) Entrée 20 € ou PASS

Dimanche 31 juillet 2022

21h à 1h30 : Soirée Milonga avec le DJ Karim El Toukhi de Tangoart Paris, avec en interlude le Spectacle Mars, Venus, … par le couple de Maestros Willem MEUL et Ximena ZALAZAR FIRPO pendant la milonga. Entrée 15 € ou PASS

Lundi 1er août 2022

21h à 2h : Soirée Milonga avec le DJ Etienne Muller de Tarbes. Entrée 15 € ou PASS

Mardi 2 août 2022

21h à 2h : Grande Soirée de Clôture Milonga avec l’orchestre

et le DJ Wim Mestdagh de Belgique. Entrée 20 € ou PASS

Des milongas d’après-midi gratuites

Milongas dans des lieux différents et atypiques comme la Chapelle du Belambra à Trégastel, l’espace sainte Anne à Lannion, la salle de l’Ile-Grande face à la mer ou au centre culturel du Sémaphore pour un marathon final !

Samedi 30 juillet 2022

11h30 à 14h30 : Milonga avec DJ Sylvain Bordais – Lannion Salle Armorique Entrée gratuite

15h30 à 19h30 : Milonga avec DJ Jeanine Tempereau – Lannion Chapelle Sainte Anne Entrée gratuite

Dimanche 31 juillet 2022

15h30 à 19h30 : Milonga avec DJ Catherine De Laval – Trégastel Chapelle du Belambra l Entrée gratuite

Lundi 1er août 2022

15h30 à 19h30 : Milonga de la mer avec DJ Alain Séhan – musiques alternatives et traditionnelles (dégustation d’huîtres) -Île Grande salle polyvalente Entrée gratuite

Mardi 2 août 2022

13h30 à 16h30 : Milonga traditionnelle avec DJ Brigitte Escobar – Trébeurden salle Sémaphore Entrée gratuite

16h30 à 19h30 : Milonga alternative avec DJ Richard Bois – Trébeurden salle Sémaphore Entrée gratuite

Deux séances Cinéma Apéro, une approche différente du tango

Deux projections de courts-métrages et de documentaires sur le tango avec Cinefilia Tanguera, référence mondiale du cinéma itinérant, représentée par Leonel Mitre, son fondateur et ambassadeur passionné de tango, qui nous fera l’honneur d’être l’hôte de notre Festival.

Deux créneaux sont proposés pour pouvoir en profiter sans perdre une milonga ou un stage de tango! Elles se tiendront :

Samedi 30 juillet 2022

11 – 13 h salle de conférence de l’espace Sainte Anne de Lannion

Mardi 2 août 2022

11h – 13h Salle de projection du CCAS de Trébeurden

​​A la fin de chaque projection, Leonel Mitre, qui partage son temps entre la littérature et l’effort de promouvoir les diverses expressions culturelles autour du tango, échangera avec le public autour d’un apéro. Plus d’informations sur Cinefilia Tanguera

Exposition de peinture

Pendant toute la durée du festival, au Centre Culturel du Sémaphore à Trébeurden, vous pourrez admirer l’exposition de peinture et de dessins du peintre mexicain Julio Carrasco Bretón, installé dans le Trégor depuis une dizaine d’années et des dessins de l’artiste Monique Vanel (MONVANEL), installée dans les Côtes d’Armor en 2010.

Julio Carrasco Bretón est un muraliste et un peintre reconnu internationalement. Il a réalisé plus de 70 fresques murales…dont “Le bal des quartiers de lune”, exposé à l’espace Sainte-Anne à Lannion, dans lequel l’artiste s’est inspiré des bals bretons.

Monique Vanel est une artiste autodidacte. Ses dessins au crayon graphite sont tantôt inspirés par la nature dans la série appelée “Arbres et paysages”, tantôt non figuratifs – série Oniriques et Séries Abstraits -, résultats de recherche graphique, de jeux de lignes, inspirés de la musique, d’une émotion, de son imagination comme dans la série Visages. Monique Vanel a exposé dans plus de 60 salons et a reçu plusieurs prix de dessin et en particulier le Prix Univers des Arts au 59ème Salon du Raincy en mars 2009. Cet été, ses œuvres spécialement conçues pour notre festival sur le thème du Tango Argentin, seront dévoilées à l’occasion de l’exposition.

Le vernissage de l’exposition de ces deux artistes se tiendra le vendredi 29 juillet à 17h30 au centre culturel du Sémaphore à Trébeurden.

En marge du festival, un concours d’affiche

L’association SHA dans le cadre du festival de Tango Argentin «Tango par la côte en Bretagne» organise un concours pour désigner le visuel de l’affiche du Festival 2023 pour la partie Côtes d’Armor.

Cette année nous ouvrons le concours aux collégiens et aux lycéens du département des Côtes d’Armor et nous allons décerner 2 prix :

– le prix « Affiche Festival 2023 » du lauréat ou de la lauréate ayant rassemblé le plus grand nombre de votes (organisateurs, festivaliers, office de tourisme des villes organisatrices du festival)

– le prix « Spécial Jeune 2023 » à l’intention des scolaires (Collèges et Lycées) du département des Côtes d’Armor décerné par l’association SHA.

Plus d’infos sur la page Concours d’affiche pour le visuel du Festival 2023 – Sabor Hispano Américano

