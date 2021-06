Festival tango par la côte 2021 Centre Culturel Le Sémaphore, 30 juillet 2021 18:00-30 juillet 2021 23:59, Trébeurden.

30 juillet – 3 août Tarifs, réservations et informations sur le site http://festival.sha.asso.fr http://festival.sha.asso.fr

Festival Tango par la Côte 2021

14ème édition

Du 30 juillet au 3 août 202, nous fêterons enfin les 14 ans du festival ! Vive nos retrouvailles !

Après cette année si particulière, avec tous ces mois éprouvants et l’annulation de l’an dernier, nous espérons vous retrouver tous pour partager une nouvelle aventure, un excellent moment de danse et de convivialité !

Notre belle côte sera une nouvelle fois dédiée au voyage, au rêve, à la découverte, à l’évasion, à la bonne humeur et au plaisir des sens retrouvé !

Organisé par Sabor Hispano-Americano, le festival sillonnera la côte Trégoroise du 30 juillet au 3 août 2021. Danseuses, danseurs et estivants, rejoignez cette programmation, qui mêlera la culture argentine, la musique et l’art.

La programmation est en cours de finalisation. Des ajustements restent possibles d’ici fin juillet afin de tenir compte de nouvelles règles sanitaires. Nous ne manquerons pas de tenir le site à jour http://festival.sha.asso.fr .

Vous danserez tous les après-midis dans des milongas gratuites et tous les soirs dans la salle du Sémaphore de Trébeurden.

Les amoureux du festival Tango par la côte retrouveront tout ce qui en fait l’attrait :

Des maestros talentueux : Patrice Meissirel et Irène Moraglio, Fanny Quéméneur et Fabien Pavelet, Ariane Liautaud et Karim el Toukhi, animeront des stages et vous offriront démonstration ou spectacle pendant ce festival,

un orchestre, Trio Bonfiglio-Núñez-Flores, dont l’énergie organique et vitale, déjà bien connue et appréciée par les danseurs passionnés du tango, vous fera vibrer le temps d’une Milonga,

des DJs aux sensibilités variées mettront à l’honneur la danse, ses rythmes et sonorités en toute convivialité.: Bob Rikkar, Sylvain Bordais, Janine Tempereau, Catherine de Laval, Karim el Toukhi, Alain de SHA, Tino Prieto, Brigitte Escobar, Wim Mestdagh,

un spectacle, “Une petite histoire”, création chorégraphique de tango argentin pour quatre danseurs par la compagnie Tangoart Paris. Chorégraphies : Ariane Liautaud / Scénario et texte : Émile Gayoso / Danseurs : Ariane Liautaud, Esmé Page, Emile Gayoso et Karim El Toukhi,

une exposition de peinture d’Odile Madec, qui se tiendra du mardi 27 juillet au lundi 2 août à la médiathèque de Lannion. L’inauguration de cette exposition aura lieu le mardi 27 juillet,

deux séances de cinéma apéro avec projections de courts-métrage autour du tango en partenariat avec Cinefilia Tanguera. A la fin de la projection, rencontre avec Leonel Mitre, DG de Cinefilia.

Sans oublier le plaisir de danser non loin de la mer, dans des cadres uniques comme Trébeurden, Trégastel, Ile-Grande, Lannion.

Débutants ! Osez entrer dans la danse, venez faire vos premiers pas !

Des initiations gratuites vous seront proposées en extérieur près du Sémaphore à Trébeurden le vendredi 30 juillet à 16h30.

Alors, danseurs débutants ou confirmés, n’hésitez plus, venez nombreux partager ce temps de l’été et nous retrouver pour l’inauguration de cette 14ème édition du festival Tango par la Côte le vendredi 30 juillet au Sémaphore de Trébeurden à 18 heures.

Centre Culturel Le Sémaphore 7-9 rue des plages 22560 Trébeurden 22560 Trébeurden Parc Bras Lesquellec Côtes-d’Armor

vendredi 30 juillet – 18h00 à 23h59

samedi 31 juillet – 11h00 à 23h59

dimanche 1er août – 11h00 à 23h59

lundi 2 août – 14h00 à 23h59

mardi 3 août – 14h00 à 23h59