Malted Milk Le Sémaphore Trébeurden, samedi 16 mars 2024.

Début : 2024-03-16 20:30:00

Malted Milk est un groupe hors normes de par sa capacité à remettre en question sa forme et son rendu artistique tout en conservant une identité musicale très forte.

Depuis la création du duo blues originel (guitare et harmonica), en 1997, jusqu’à la formation de 11 musiciens lors de la tournée 2016 de l’album Milk & Green, le groupe a expérimenté plusieurs types de formations (quartet, quintet) jusqu’à trouver sa formule actuelle à sept.

La formation en septet permet aujourd’hui à Malted Milk d’avoir un large nuancier sonore, sur scène comme en studio, au service de l’univers et de l’esthétique musicale du groupe.

Après vingt-cinq ans d’existence, une dizaine d’albums et de EP et des centaines de concerts à travers la France, l’Europe ou les États-Unis, le groupe Malted Milk est aujourd’hui une institution et une référence incontournable pour les amateurs de Blues & Soul.

Avec plus de 300 concerts dans les plus grands festivals de jazz et de blues dans plus de 10 pays, le groupe est aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs groupe de soul-blues français !

Pour découvrir d’avantage leur univers et leur parcours voici leur site internet https://www.malted-milk.com/

Leur nouvel album « Love For Yourself » est disponible le 19 janvier 2024 !

https://www.centre-culturel-trebeurden.fr/…/malted-milk/

Style Soul / Jazz & Blues

Durée 90 min. Tout public

Le Sémaphore 9 Rue des Plages

Trébeurden 22560 Côtes-d’Armor Bretagne accueil.semaphore@trebeurden.fr



