MARCHÉ NOCTURNE Avenue Pierre Curie, 21 juillet 2023, Trèbes.

Flânez le long du canal, en découvrant des artisans-créateurs et producteurs locaux lors du marché nocturne organisé par la municipalité de Trèbes..

2023-07-21 à 20:00:00 ; fin : 2023-07-21 . .

Avenue Pierre Curie

Trèbes 11800 Aude Occitanie



Stroll along the canal, discovering local craftsmen and producers during the night market organized by the municipality of Trèbes.

Pasee por el canal y descubra a los artesanos y productores locales en el mercado nocturno organizado por el municipio de Trèbes.

Schlendern Sie am Kanal entlang und entdecken Sie auf dem von der Stadtverwaltung von Trèbes organisierten Nachtmarkt Kunsthandwerker und lokale Produzenten.

Mise à jour le 2023-05-09 par A.D.T. de l’Aude / Grand Carcassonne Tourisme