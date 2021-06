Treb’Apéro Trébeurden, 11 août 2021-11 août 2021, Trébeurden.

Treb’Apéro 2021-08-11 18:00:00 – 2021-08-11 20:30:00

Trébeurden Côtes d’Armor Trébeurden

Venez prendre un petit verre en terrasse tout en écoutant la musique de :

Mô’ti Tëi qui joue avec nos émotions en se dirigeant vers l’intimiste en touchant le majestueux au gré des mélodies. Sans doute la meilleure façon de rester au plus proche de nous, en étant toujours imprégné par une certaine emphase contagieuse qui nous transporte au-delà de nos espérances. A la croisée d’un chemin entre Folk Rock et Blues, qui se transforme au fil des minutes, Mô’ti Tëi nous invite vers des contrées inconnues, d’autres horizons plus intenses, il change de couleur et se révèle sous un autre jour.

Les cinq musiciens du Cupif Band remettent au goût du jour le swing musette, le jazz manouche et les belles valses d’antan.

Ils signent le retour de l’esprit guinguette !

