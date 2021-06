Treb’Apéro Trébeurden, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Trébeurden.

Treb’Apéro 2021-07-21 18:00:00 – 2021-07-21 20:30:00

Trébeurden Côtes d’Armor

Venez boire un petit verre promenade de Tresmeur en écoutant :

Youhadenn qui vous propose des chansons bretonnes collectées, des ballades irlandaises, écossaises, galloises, des complaintes et autres chansons d’amours contrariées dans un paysage sonore empreint de folk, blues, jazz. Le tout entrecoupé de danses plinn, gavottes et autres polkas endiablées. Musique vivante et présentation remuante : la complicité de ces trois amis embarque les spectateurs dans une joyeuse connivence pour un concert inoubliable.

Precious Tracks Reflet de l’enfance pour certains, ultime ère du rock alternatif pour d’autres, Gwen & Julie vous font voyager au sommet des mélodies que vous connaissez par coeur mais que vous n’avez pas écouté depuis longtemps.

Autour d’une guitare, deux couleurs vocales caractéristiques vous ramènent à la glorieuse époque des années 1990 en passant par quelques pépites actuelles.

