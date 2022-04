Treb Doo Wap Trédrez-Locquémeau Trédrez-Locquémeau Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Treb Doo Wap est un ensemble vocal jazz originaire de Trébeurden.

Sous la houlette de Clare Goubin, emporté par le piano de Philippe Pénicaud et la trompette de Marc Rosenfeld, les chanteurs de cet ensemble aiment avant tout swinguer, chanter, scatter, claquer des doigts ! Leur but ? Emporter joyeusement le public dans des rythmes jazzy qui font oublier le quotidien… Vous reconnaîtrez des standards, vous découvrirez des créations… asso@tohu.eu http://www.cafetheodore.fr/ Treb Doo Wap est un ensemble vocal jazz originaire de Trébeurden.

