Treb Apéro – Youhadenn, 3 août 2022, .

Treb Apéro – Youhadenn

2022-08-03 18:00:00 – 2022-08-03 20:00:00

Youhadenn vous propose des chansons bretonnes collectées, des ballades irlandaises, écossaises, galloises, des complaintes et autres chansons d’amours contrariées dans un paysage sonore empreint de folk, blues, jazz. nLe groupe est composé de trois artistes: Louis-Jacques Suignard, chanteur traditionnel, compositeur et poète humaniste, Olivier Adelen, pratique l’accordéon et le clavier et enfin, Hug Besco, à la guitare. nLe tout entrecoupé de danses plinn, gavottes et autres polkas endiablées. Musique vivante et présentation remuante : la complicité de ces trois amis embarque les spectateurs dans une joyeuse connivence pour un concert inoubliable. nPétillant comme le cidre et tourbé comme un Single Malt.

