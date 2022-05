Treb Apéro-Tekemat, 20 juillet 2022, .

Treb Apéro-Tekemat

2022-07-20 – 2022-07-20

Tekemat est un groupe de deux musiciens, Matthieu Letournel et Matthieu Garreau, qui abordent un répertoire que l’on peut qualifier de musique répétitive ou encore de musique techno ». De plus, ils entretiennent un goût particulier pour les sons acoustiques, ils sont par ailleurs appelés sound system acoustique ». Ils sont accompagnés d’un troisième musicien lors de leurs concerts, Mad Fab, un ingénieur du son qui mixe leur musique en direct. Leur particularité, TeKeMaT 6TeM, une enceinte autonome et solaire qui leur permet d’être proche du public en l’installant des lieux insolites (plage, rue, place publique…) Ce trio singulier vous fera découvrir la musique techno sous un autre jour !

Tekemat est un groupe de deux musiciens, Matthieu Letournel et Matthieu Garreau, qui abordent un répertoire que l’on peut qualifier de musique répétitive ou encore de musique techno ». De plus, ils entretiennent un goût particulier pour les sons acoustiques, ils sont par ailleurs appelés sound system acoustique ». Ils sont accompagnés d’un troisième musicien lors de leurs concerts, Mad Fab, un ingénieur du son qui mixe leur musique en direct. Leur particularité, TeKeMaT 6TeM, une enceinte autonome et solaire qui leur permet d’être proche du public en l’installant des lieux insolites (plage, rue, place publique…) Ce trio singulier vous fera découvrir la musique techno sous un autre jour !

dernière mise à jour : 2022-05-12 par