Meudon Espace culturel Robert-Doisneau Hauts-de-Seine, Meudon TRE PIANI (VOST) Espace culturel Robert-Doisneau Meudon Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine

Meudon

TRE PIANI (VOST) Espace culturel Robert-Doisneau, 11 décembre 2021, Meudon. TRE PIANI (VOST)

Espace culturel Robert-Doisneau, le samedi 11 décembre à 11:00

Une série d’événements va transformer radicalement l’existence des habitants d’un immeuble romain, dévoilant leur difficulté à être parent, frère ou voisin dans un monde où les rancœurs et la peur semblent avoir eu raison du vivre ensemble. Comedie dramatique de Nanni Moretti avec Margherita Buy – Italie – 2021 – 1h59 Espace culturel Robert-Doisneau 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Meudon Meudon-la-Forêt Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-11T11:00:00 2021-12-11T13:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hauts-de-Seine, Meudon Autres Lieu Espace culturel Robert-Doisneau Adresse 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, 92360 Meudon-la-Forêt Ville Meudon lieuville Espace culturel Robert-Doisneau Meudon