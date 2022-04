TRAX 25 ANS x Baou : Peach b2b Shanti Celeste – RONI – NVST BAOU Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Trax choisit la cité phocéenne pour la première étape de son tour anniversaire. Rendez-vous mi-mai en open air, les artistes féminines à l’honneur LINE-UP: └ PEACH B2B SHANTI CELESTE └ RONI └ NVST HORAIRES: └ 20H — 02H ☉ LIEU └ La Baou └ 1, rue de l’Argilité, 13016 Marseille Réel acteur marseillais, le Baou a marqué les esprits en proposant une expérience unique sur Marseille. Open air niché sur les hauteurs de la ville, le Baou propose des soirées tous les week-ends sous son nouveau format pour la mi- saison avec une programmation éclectique. BILLETTERIE: └ [https://bit.ly/3tNgDUM](https://bit.ly/3tNgDUM)

