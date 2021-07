Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois Côte-d'Or, Semur-en-Auxois TRAVIATA À L’HOTEL DE CHASSEY Semur-en-Auxois Semur-en-Auxois Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Semur-en-Auxois

TRAVIATA À L’HOTEL DE CHASSEY Semur-en-Auxois, 9 juillet 2021-9 juillet 2021, Semur-en-Auxois. TRAVIATA À L’HOTEL DE CHASSEY 2021-07-09 20:00:00 – 2021-07-09 Rue de l’Hôpital Hotel de Chassey

Semur-en-Auxois Côte-d’Or Semur-en-Auxois Traviata

adapté d’Italienne, scène et orchestre de Jean-François Sivadier

Mise en scène : Valentine Catzéflis

Son : Maxime Hoarau

Collaboration artistique : Nacima Bekhtaoui

avec : Justine Bachelet, Nacima Bekhtaoui, Zoé Fauconnet, Aurélien Gabrielli, Benjamin Gazzeri Durée : 2h15 avec entracte

Tarif : PRIX LIBRE compagniebbm@gmail.com Traviata

adapté d’Italienne, scène et orchestre de Jean-François Sivadier

Mise en scène : Valentine Catzéflis

Son : Maxime Hoarau

Collaboration artistique : Nacima Bekhtaoui

avec : Justine Bachelet, Nacima Bekhtaoui, Zoé Fauconnet, Aurélien Gabrielli, Benjamin Gazzeri Durée : 2h15 avec entracte

Tarif : PRIX LIBRE dernière mise à jour : 2021-07-01 par

Détails Catégories d’évènement: Côte-d'Or, Semur-en-Auxois Étiquettes évènement : Autres Lieu Semur-en-Auxois Adresse Rue de l'Hôpital Hotel de Chassey Ville Semur-en-Auxois lieuville 47.4896#4.32783