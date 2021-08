Coulgens Logis de Sigogne Charente, Coulgens Traversez sept siècles d’histoire grâce à une visite exceptionnelle Logis de Sigogne Coulgens Catégories d’évènement: Charente

le samedi 18 septembre à Logis de Sigogne Gratuit. Entrée libre. Départs : 10h, 11h, 14h, 15h, 16h, 17h. Pas de visite libre en dehors de ces horaires.

Les propriétaires proposent une visite guidée à travers 800 ans d’histoire, de l’extérieur (jardins, puits médiéval, caves, celliers et prisons) et de l’intérieur (salles de la tour). Logis de Sigogne 53 rue du logis, Les Capus 16560 Coulgens Coulgens Charente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00

