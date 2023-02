TRAVERSER LES MURS OPAQUES MARION COLLE / COLLECTIF PORTE27 LA COMETE SCENE NATIONALE, 10 mai 2023, CHALONS EN CHAMPAGNE.

TRAVERSER LES MURS OPAQUES MARION COLLE / COLLECTIF PORTE27 LA COMETE SCENE NATIONALE. Un spectacle à la date du 2023-05-10 (2023-05-10 au ) 20:30. Tarif : 25.8 à 25.8 euros.

Création pour cinq interprètes circassiennes travaillant l’aérien (fil, funambule, trapèze ballant), ce spectacle explore la thématique du soulèvement, de la résistance au sentiment d’impuissance. Partant de ces enjeux, et inspirée notamment par les travaux de Georges Didi-Huberman, Marion Collé questionne, politiquement et poétiquement, l’acte d’écrire et celui de se soulever. Le cirque apparaît alors comme un langage rêvé pour raconter cette envie de lutter contre l’immobilisme et la désensibilisation. Traverser les murs opaques est aussi un recueil de poésie en cours d’écriture de Marion Collé, qui paraîtra aux Editions Bruno Doucey. Le spectacle s’appuiera sur ses poèmes, sous des formes diverses.

Votre billet est ici

LA COMETE SCENE NATIONALE CHALONS EN CHAMPAGNE 5 rue des Fripiers Marne

Création pour cinq interprètes circassiennes travaillant l’aérien (fil, funambule, trapèze ballant), ce spectacle explore la thématique du soulèvement, de la résistance au sentiment d’impuissance.

Partant de ces enjeux, et inspirée notamment par les travaux de Georges Didi-Huberman, Marion Collé questionne, politiquement et poétiquement, l’acte d’écrire et celui de se soulever. Le cirque apparaît alors comme un langage rêvé pour raconter cette envie de lutter contre l’immobilisme et la désensibilisation.

Traverser les murs opaques est aussi un recueil de poésie en cours d’écriture de Marion Collé, qui paraîtra aux Editions Bruno Doucey. Le spectacle s’appuiera sur ses poèmes, sous des formes diverses.

. EUR25.8 25.8 euros

Votre billet est ici