Traverser la nuit La Chambre claire – Université Rennes 2 Rennes, vendredi 31 mai 2024.

TRAVERSER LA NUIT**, EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES BRODÉES PAR SABATINA LECCIA**

En partenariat avec Sirennes, festival des cultures de l’imaginaire

Vernissage : le mardi 19 mars à 18h en présence de l’artiste

Les compositions de Sabatina Leccia donnent à voir des paysages étranges qui invitent à la déambulation onirique. Originaire du cap Corse, elle a passé enfant des heures entières à contempler ces montagnes qui se jettent dans la mer, à regarder les couleurs du ciel et les formes évanescentes des nuages.

Dans ses œuvres brodées comme dans ses photos et plus généralement dans son travail artistique, elle tente de s’affranchir de la technique pure pour mieux s’essayer à l’expérimentation : « J’aime les accidents, les images altérées, j’aime éprouver la matière de manière sensible et poétique. » Suite à l’obtention de la bourse Transverse 2022 (avec le soutien de l’Adagp et l’association Freelens) en binôme avec la photographe Clara Chichin, elle commence à intégrer la photographie dans son travail. « À la suite de notre collaboration, j’ai tout de suite voulu expérimenter la matière photo avec les techniques que j’utilisais auparavant dans mes dessins contemporains, à savoir la broderie ou le perçage du papier à l’aiguille. Je trouve qu’elles viennent sublimer et poétiser certainement les détails. »

Depuis 2022, Sabatina Leccia développe également ses propres paysages photographiques en associant plusieurs images entre elles, en modifiant les couleurs puis en les brodant et en les perforant pour créer des paysages troublants et chimériques. Pour la Chambre claire, elle a conçu spécialement 23 tirages issues de sa série TRAVERSER LA NUIT. Elle propose ainsi au regard une constellation d’images hybrides qui peuvent faire penser à des images « rêvées » que nous fabriquons la nuit. Ce moment d’abandon où les repères se perdent et permettent la rencontre et la fusion de territoires et d’énergies inattendus.

