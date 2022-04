Traverser la baie de la Fresnaye, un voyage dans l’espace et le temps Fréhel Fréhel Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Fréhel

Traverser la baie de la Fresnaye, un voyage dans l’espace et le temps Fréhel, 28 avril 2022, Fréhel. Traverser la baie de la Fresnaye, un voyage dans l’espace et le temps Fréhel

2022-04-28 – 2022-04-28

Fréhel Côtes d’Armor Vivez votre aventure à marée basse dans ce milieu inhabituel telle une mosaïque, caressée de lumières magiques.

Histoire, rencontre avec la vie fragile du monde du vivant si particulier. Traversée de rivières pour arpenter la vallée du Moulin de la Mer entre pré salé, boisements humides et vasière vous enchanteront pour ces doux instants. Chaussures néoprènes ou pieds nus avec chaussures de marche obligatoires dans le sac à dos

A partir de 10 ans. capevasionvelo@gmail.com +33 6 59 74 87 89 Vivez votre aventure à marée basse dans ce milieu inhabituel telle une mosaïque, caressée de lumières magiques.

Histoire, rencontre avec la vie fragile du monde du vivant si particulier. Traversée de rivières pour arpenter la vallée du Moulin de la Mer entre pré salé, boisements humides et vasière vous enchanteront pour ces doux instants. Chaussures néoprènes ou pieds nus avec chaussures de marche obligatoires dans le sac à dos

A partir de 10 ans. Fréhel

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Fréhel Autres Lieu Fréhel Adresse Ville Fréhel lieuville Fréhel Departement Côtes d'Armor

Fréhel Fréhel Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/frehel/

Traverser la baie de la Fresnaye, un voyage dans l’espace et le temps Fréhel 2022-04-28 was last modified: by Traverser la baie de la Fresnaye, un voyage dans l’espace et le temps Fréhel Fréhel 28 avril 2022 Côtes-d’Armor Fréhel

Fréhel Côtes d'Armor