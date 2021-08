Paris Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma Paris Traverser de Joël Akafou Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma Paris Catégorie d’évènement: Paris

Traverser de Joël Akafou Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma, 25 septembre 2021, Paris. Traverser de Joël Akafou

Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma, le samedi 25 septembre à 18:00

En avant-première _**TRAVERSER**_ de Joël Akafou (2020 – Burkina-Faso/Belgique/France – 1h12 – VO stf.) Festival de Berlin 2020, Visions du Réel 2020. Grand Prix Festival Entrevues Belfort 2020. Il a survécu à la traversée. Venant de Côte d’Ivoire, il vit maintenant en Italie. Mais il rêve de la France et est prêt à tout faire pour s’y rendre.

Plein tarif : 5€ / Réduit : 3€

A l’occasion de la 30ème édition de la Quinzaine du Cinéma Francophone, venez découvrir notre sélection de films dont de nombreuse avant-première ! Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma 46 rue Quincampoix Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-25T18:00:00 2021-09-25T19:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma Adresse 46 rue Quincampoix Ville Paris lieuville Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma Paris