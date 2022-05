Traverser, 2 juin 2022, .

Traverser

2022-06-02 20:45:00 – 2022-06-02

Quatre artistes, deux cinéastes et deux musiciens, déploient sur scène les multiples facettes de la traversée à travers le dialogue de l’image et du son. Avec leurs instruments respectifs, clarinette et accordéon pour les musiciens, projecteurs 16mm pour les cinéastes, ils créent en temps réel un film improvisé. Cette performance de « cinéma élargi » brise le cadre de la projection classique et invite le spectateur à une expérience immersive, totale : une traversée sensorielle.

De Joyce Lainé, Elsa Pennachio, Sacha Gillard, Fred Ferrand. Compagnie Cents Soleil

Dans la brume, des corps fantomatiques se croisent. La silhouette de Mamadou se détache et entreprend seul son pèlerinage. Il chute, se relève, traverse des paysages enneigés et pluvieux. Après une nuit trouble, il arrive à la lisière de la ville, dont les hauts buildings lui font une promesse.

Antre Peaux

