Traversées Phantom Nouveau Studio Théâtre Nantes, jeudi 18 avril 2024.

Date et horaire de début et de fin : 2024-04-18 18:30 –

Gratuit : non Prix libre

Écoutes sonores et livecoding. Phantom est un événement au long cours imaginé par la radio Jet FM, reliant plusieurs temps et espaces de l’agglomération nantaise, afin de rendre visible toutes les productions sonores créées par l’équipe et les bénévoles de Jet FM. Sensible à la recherche de la création sonore, le Nouveau Studio Théâtre intègre les « lieux motivés » de Phantom pour une soirée d’écoutes sonores des productions de Nina Helleboid accompagnée par DJ Sweet Mama Cosma aux platines vinyles et la découverte de l’atelier « livecoding » initié par Jet FM. Laissez vos oreilles se balader !

Nouveau Studio Théâtre Hauts Pavés – Saint Félix Nantes 44000

02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/ resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com https://www.nouveaustudiotheatre.com: