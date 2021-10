Paris Les Plateaux Sauvages île de France, Paris TRAVERSÉES NOCTURNES Les Plateaux Sauvages Paris Catégories d’évènement: île de France

TRAVERSÉES NOCTURNES Les Plateaux Sauvages, 12 mai 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du 12 au 14 mai 2022 :

jeudi, vendredi de 20h à 21h15

et samedi de 17h à 18h15

▼ TEMPS FORT CHORÉGRAPHIQUE ▼ La chorégraphie de ce troisième volet des Instantanés s’articule autour de la thématique de la saison, évocatrice, sombre et mystérieuse : Nuit(s). Elle résonne avec ce que les chorégraphes cherchent à explorer pour cette série, le passage de l’obscurité à la lumière. De même que les premiers soli mettent en valeur les qualités de l’interprète aux prises avec un univers spécifique, pour cet opus, deux idées conduisent les premières envies : l’expression oiseau de nuit avec tout l’imaginaire qu’elle convoque ; et l’association du mot nuit à celui de la disparition, la nuit envisagée comme un espace métaphorique pour dire l’absence, et aussi le moment où l’on peut (re)convier avec joie les absent·e·s. Conception Christian et François Ben Aïm Interprétation (en cours) Spectacles -> Danse Les Plateaux Sauvages 5 rue des Platrières Paris 75020

Contact :Les Plateaux Sauvages

