Traversées Mauritanides Nouakchott, 10 décembre 2021, Nouakchott.

Traversées Mauritanides

du vendredi 10 décembre au dimanche 19 décembre à Nouakchott

Lancées en 2010 en Mauritanie, sous le parrainage de l’écrivain sénégalais Cheikh Hamidou Kane, les Rencontres littéraires Traversées Mauritanides sont une émanation de l’Association Traversées Mauritanides (Récépissé N°115/ 14 avril 2006). Elles oeuvrent à la promotion des cultures et au rapprochement des peuples. Auteurs invités et publics s’y expriment en français,arabe, anglais, en complémentarité avec des langues nationales (pulaar, wolof, soninké, bambara…). Les activités se déroulent dans des écoles, universités et en milieux sociaux avec des ONG, associations, coopératives… Ainsi, grâce à des équipes dynamiques, TM combine stimulation de connaissances et campagnes de sensibilisations contre la déperdition scolaire, le rôle des migrants et de leurs engagements sur les terres d’origine, entre autres. Traversées Mauritanides, c’est aussi un rendez-vous des régions. En Mauritanie, plusieurs localités ont abrité ses activités : Nouadhibou ; Rosso, dans le Trarza ; Kaédi dans le Gorgol ; Chinguity et Atar dans l’Adrar ; Bassiknou, Fassala et le camp des réfugiés de Mberra dans le Hodh Gharby… Mais aussi Paris et Sénart en France. Il s’agit, alors, des Traversées, D’une Rive à l’Autre. Ouverture se poursuit. Ainsi, en plus de Nouakchott, l’évènement de la 12e édition 2021 se déroulera 10 au 19 décembre à Sélibaby, Diaguily, Bakel et Tambacounda au Sénégal. Le fleuve, qui charrie dans ses eaux des brassages culturels, constitue un pôle idéal pour les liens entre la Mauritanie, le Sénégal, le Mali, la Guinée… Le choix n’est nullement fortuit, car le Guidimakha, le Sénégal Oriental et la région de Kayes sont des espaces privilégiés pour le GRDR qui y accompagne plusieurs projets de développements et de réinsertion des migrants. Notre ambition est de soutenir les efforts constants du GRDR soucieux de l’avenir des migrants et du développement de leurs régions d’origine, avec une meilleure place aux jeunes et aux femmes vecteurs de tout. Les activités, en décembre, seront poursuivies en mars 2022 en France avec les communautés des migrants. Là aussi des synergies seront organisées avec le GRDR dans les foyers et autres espaces appropriés à la rencontre des acteurs et partenaires du GRDR. L’ambition est d’instaurer des rendez-vous itinérants avec des écrivains, acteurs du développement et sociaux, avec un slogan : le développement, une arme de cohésion. La diaspora, une chance pour le développement ! Un projet, pas une insulte. Nous souhaitons vivement votre soutien. Et avec Traversées Mauritanides qui bénéficie d’une forte couverture médiatique, votre Institution sera associée à des campagnes publicitaires. Veuillez recevoir, M le Haut Commissaire, l’expression de notre politesse.

Traverséés littéraires d’une rive à l’autre

