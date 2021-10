Orléans Collègiale de saint Pierre le Puellier Loiret, Orléans Traversées du paysage Collègiale de saint Pierre le Puellier Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Peu à peu, sans bruit, la plaine est entrée dans la sculpture. Son horizontalité s’est manifestée par un besoin progressif d’étalement de la matière, par une forme qui perdait ses limites. En opposition, la verticalité de l’homme prenait tout son sens en exprimant le besoin de se libérer de la pesanteur, la volonté de s’extraire de la matière… Notre présence dans la réalité tient à ce rapport entre verticalité et horizontalité. Des plis et des strates s’installent ; un certain ordonnancement des formes ainsi qu’une écriture des surfaces. En découle le sentiment que nous sommes traversés par le paysage autant que nous le traversons. Le chemin vient de nous mais également il entre en nous… Tous ces aspects de l’union et de la séparation de la présence et du lieu nourrissent l’interrogation posée par la sculpture : ce qu’elle est en pensée.

Entrée libre

Sculptures de Jean Anguera Collègiale de saint Pierre le Puellier 13 cloitre de Saint Pierre le Puellier Orléans Loiret

