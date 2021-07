Traversées du Marais au CWB I Paris Centre Wallonie-Bruxelles I Salle d’exposition, 3 septembre 2021, Paris.

Traversées du Marais au CWB I Paris

du vendredi 3 septembre au samedi 4 septembre à Centre Wallonie-Bruxelles I Salle d’exposition

### Tropisme transdisciplinaire **Clara Thomine** **Pierre Larauza** **Emmanuelle Vincent** **Andrea Baglione et** **Madeleine Fournier** La présentation de la publication d’_**Architectures Wallonie-Bruxelles Inventaires # 3**_ Inventories dirigée par **Pauline de La Boulaye** et **Gilles Debrun** servira de point de départ à une rencontre autour de la manière dont nous envisageons d’habiter le monde de demain, rencontre augmentée deux visites guidées féministes dans le Marais par Apolline Vranken architecte bruxelloise et fondatrice de la plateforme [@ArchitecturequiDégenre](https://www.facebook.com/architecturequidegenre/) et Johanna Da Costa, guide conférencière parisienne de [@SuivezLaGuide](https://www.instagram.com/suivezlaguide/). Tout doit disparaître ! Dans le monde dit de « l’après », le **Centre Wallonie-Bruxelles | Paris** se fait l’hôte d’un « magasin » post-apocalyptique conçu par la plasticienne **Clara Thomine**, où le.la visiteur.euse peut faire l’acquisition de fragments de fin du monde. Les chorégraphes et plasticien.ne.s **Pierre Larauza** et **Emmanuelle Vincent** (t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e) investissent l‘espace de la galerie avec leur performance _**MUTANTE**_, mêlant danse et DJ-set, faisant jaillir les rues animées de Saigon. ### Le programme détaillé: **Vendredi 3 septembre :** * 16h & 18h : Départ depuis la galerie, d’une visite guidée féministe du Marais par Apolline Vranken et Johanna Da Costa. (Durée: 2h / groupe de 25 personnes maximum) * 19h : Rencontre autour de la publication Architectures Wallonie-Bruxelles Inventaires # 3 Inventories. (A partir de 18h – accueil autour des livres en cour) **Samedi 4 septembre :** * A partir de 14h : Vernissage Tout doit disparaitre – Le magasin par Clara Thomine. * 17h & 19h : MUTANTE par t.r.a.n.s.i.t.s.c.a.p.e (Pierre Laurenza & Emmanuelle Vincent). (Durée 30min)

Entrée libre – réservation conseillée pour les visites guidées

Dans le cadre des Traversées du Marais, Le CWB I Paris vous invite durant 2 jours à partager une programmation gratuite à travers des Performances – Exposition – Vidéos – Rencontre & Architecture.

Centre Wallonie-Bruxelles I Salle d’exposition 127-129 rue Saint Martin, 75004 Paris Paris Paris 3e Arrondissement Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-03T16:00:00 2021-09-03T20:00:00;2021-09-04T14:00:00 2021-09-04T20:00:00