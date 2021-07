Moëlan-sur-Mer port du Bélon Finistère, Moëlan-sur-Mer Traversées de l’été port du Bélon Moëlan-sur-Mer Catégories d’évènement: Finistère

Moëlan-sur-Mer

Traversées de l’été port du Bélon, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Moëlan-sur-Mer. Traversées de l’été

port du Bélon, le jeudi 15 juillet à 12:00

Rendez-vous à 12h sur le port du Bélon, côté Moëlan. Nous organisons ensuite un covoiturage vers la plage de Kerfany. De 12h15 à 14h : pique-nique sur la plage. A partir de 14h, randonnée découverte En paddle, 10 personnes maximum, venir avec sa combinaison, gilet fourni, bonne condition physique requise A pied, randonnée “cartoparty”, à la découverte du patrimoine (prévoir de bonnes chaussures) 16h30 : goûter musical, d’une rive à l’autre deux sonneurs se répondent 17h : mise en commun, pot Organisé avec le soutien des Exploriders Avec l’aimable participation de Johann Perennoù et Patrice Flammer sur inscription auprès de Arthur : [arthur.geffray@bretagne.bzh](mailto:arthur.geffray@bretagne.bzh)

Gratuit

Moëlan : en paddle ou à pied port du Bélon Moëlan-sur-Mer Moëlan-sur-Mer Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-15T12:00:00 2021-07-15T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Moëlan-sur-Mer Étiquettes évènement : Autres Lieu port du Bélon Adresse Moëlan-sur-Mer Ville Moëlan-sur-Mer lieuville port du Bélon Moëlan-sur-Mer