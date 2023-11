Traversées Centre socioculturel Maurice Noguès Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Traversées Centre socioculturel Maurice Noguès Paris, 20 novembre 2023, Paris. Le lundi 20 novembre 2023

de 18h30 à 20h30

.Public adolescents adultes. A partir de 10 ans. gratuit Ouvert à tous dans la limite des places disponibles. Traversées, pièce de théâtre dynamique évoquant les migrations sur le continent africain et notamment la situation spécifique des femmes migrantes. Créée par COPORT’ART, l’Atelier Ouverture Azo et en partenariat avec la Fédération Léo Lagrange Bénin, « Traversées » est une pièce de théâtre dynamique évoquant les migrations sur le continent africain. Elle sera organisée le lundi 20 novembre à 18h30 au centre socioculturel Maurice Noguès, dans le cadre de la semaine de lutte contre les violences faites aux femmes. Spectacle gratuit ouvert à tous dans la limite des places disponibles, conseillé à partir de 8/10 ans, suivi d’un débat portant sur le statut des

femmes dans le processus migratoire ainsi que

sur les violences qui surviennent avant, pendant et après le processus

migratoire. Centre socioculturel Maurice Noguès 1/7 avenue de la Porte de Vanves 75014 Paris Contact : +33145424646 cscmnogues.accueil@leolagrange.org https://www.facebook.com/profile.php?id=100074739447807 https://www.facebook.com/profile.php?id=100074739447807

