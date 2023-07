Traversées, au Studio 13/16 du Centre Pompidou Centre Pompidou – Studio 13/16 Paris, 13 mai 2023, Paris.

Du samedi 08 juillet 2023 au lundi 31 juillet 2023 :

lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche

de 14h00 à 18h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Notre manière de nous identifier est en constante fluctuation, évoluant au gré de nos expériences de vie. Ce trimestre, le Centre Pompidou invite la jeunesse à interroger ces récits qui participent de notre cheminement personnel, en compagnie de quatre artistes.

Si nous avons tous un héritage familial, social, et culturel, comment se définir à travers celui-ci ? Ce processus de reconnaissance, pour se comprendre et se construire, nécessite de faire face à notre parcours : d’où l’on part, ce qu’on décide d’en faire, de taire et de montrer.

Aux côtés des artistes Prune Phi, Amine Habki, Tuna Mess, Anne Delrez et La Conserverie, le Studio 13/16 propose aux jeunes d’interroger les histoires qui les traversent et devient ainsi un terrain d’investigation sensible, où chacun cherchera une nouvelle façon de se raconter.

Centre Pompidou – Studio 13/16 Place Georges Pompidou 75004 Paris

Contact : https://www.centrepompidou.fr//fr/programme/agenda/evenement/bFvandk

