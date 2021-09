Traversées #2 Bernières-sur-Mer, 3 octobre 2021, Bernières-sur-Mer.

Traversées #2 2021-10-03 18:00:00 – 2021-10-04 20:00:00

Bernières-sur-Mer Calvados Bernières-sur-Mer

Dans le cadre du projet « TRAVERSÉES » initié par un dispositif de l’ODIA Normandie, C³ – Le Cube Centre culturel intercommunal de Cœur de Nacre a invité le collectif 2222 à mener des actions sur le territoire entre août 2021 et mai 2022.

L’objectif est de recréer du lien et des temps forts collectifs dans l’espace public après de longs mois de distanciation et d’enfermement.

Durant plusieurs semaines, les artistes vont parcourir différentes communes de l’agglomération et partir à la rencontre de ses habitants : des échanges, des collectes de récits personnels et d’histoires locales et des ateliers qui donneront lieu à des créations originales imaginées spécialement pour l’occasion dans chacune des villes visitées. L’ensemble de ces expériences artistiques tout terrain, partagées avec un maximum d’habitants complices et de partenaires locaux (marins-pêcheurs, Club de rugby, Casino, école, EHPAD, agriculteurs….), sera restitué sous la forme d’un spectacle inédit au C³ – Le Cube le 4 juin 2022.

vberot@c3lecube.fr +33 7 57 08 56 70 https://www.c3lecube.fr/projet-traversees.html

