Villers-sur-Mer Calvados Villers-sur-Mer Le gisement paléontologique des Falaises des Vaches Noires témoigne d’une époque de l’histoire de la Terre : le Jurassique. Formées par l’accumulation de sédiments déposés par la mer tropicale qui couvrait alors la Normandie, on y trouve aujourd’hui des fossiles d’ammonites, d’oursins, de nautiles mais aussi de plésiosaures, d’Ichthyosaures…

Prévoir un retour par ses propres moyens (train, bus…) (3h – Niveau 1)
+33 2 31 81 77 60

Prévoir un retour par ses propres moyens (train, bus…) (3h – Niveau 1)

