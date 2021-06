VILLERS-SUR-MER Place Jean Mermoz Villers-sur-Mer Traversée Villers-Houlgate au pied des falaises des Vaches noires Place Jean Mermoz VILLERS-SUR-MER Catégorie d’évènement: Villers-sur-Mer

du vendredi 9 juillet au jeudi 19 août à Place Jean Mermoz

Formées par l’accumulation de sédiments déposés par la mer tropicale qui couvrait alors la Normandie, on y trouve aujourd’hui des fossiles d’ammonites, d’oursins, de nautiles mais aussi de plésiosaures, d’Ichthyosaures… (3-6 km/3h) – Niveau 1

Tarif enfant 11,00€ Tarif de base 12,50€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-09T17:00:00 2021-07-09T20:00:00;2021-07-22T16:00:00 2021-07-22T19:00:00;2021-08-05T16:00:00 2021-08-05T19:00:00;2021-08-08T17:00:00 2021-08-08T20:00:00;2021-08-19T16:00:00 2021-08-19T19:00:00

