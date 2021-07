Saint-Pierre-du-Champ Saint-Pierre-du-Champ Haute-Loire, Saint-Pierre-du-Champ Traversée Paysagère, les gorges de l’Arzon Saint-Pierre-du-Champ Saint-Pierre-du-Champ Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Pierre-du-Champ

Traversée Paysagère, les gorges de l’Arzon Saint-Pierre-du-Champ, 20 juillet 2021-20 juillet 2021, Saint-Pierre-du-Champ. Traversée Paysagère, les gorges de l’Arzon 2021-07-20 14:00:00 – 2021-07-20 Place du village de Nolhac Nolhac

Saint-Pierre-du-Champ Haute-Loire Saint-Pierre-du-Champ EUR Avec Jean-Noël Borget, géologue, découvrez les gorges de l’Arzon et le sentier des légendes. dernière mise à jour : 2021-05-26 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Saint-Pierre-du-Champ Étiquettes évènement : Autres Lieu Saint-Pierre-du-Champ Adresse Place du village de Nolhac Nolhac Ville Saint-Pierre-du-Champ lieuville 45.24769#3.8646