Allègre Allègre Allègre, Haute-Loire Traversée paysagère : Le Mont-Bar Allègre Allègre Catégories d’évènement: Allègre

Haute-Loire

Traversée paysagère : Le Mont-Bar Allègre, 24 août 2021, Allègre. Traversée paysagère : Le Mont-Bar 2021-08-24 14:00:00 14:00:00 – 2021-08-24 16:30:00 16:30:00

Allègre Haute-Loire EUR Par Jean-Noël Borget , géologue



Cette balade vous fera découvrir des paysages remarquables de la Haute-Loire, témoins d’une longue et riche histoire géologique.

* Prévoir eau, vêtements et chaussures adaptés

Distance: 2.5km

Inscription obligatoire contact.hd@lepuyenvelay.fr http://billetterie.hoteldieu.info/Information.aspx dernière mise à jour : 2021-07-25 par

Détails Catégories d’évènement: Allègre, Haute-Loire Autres Lieu Allègre Adresse Ville Allègre lieuville 45.20195#3.71746