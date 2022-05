Traversée Eau fil de soi, 10 juillet 2022, .

Traversée Eau fil de soi

2022-07-10 – 2022-07-10

Pierre-Yves Prothais, Odile Barlier – Impromptus musicaux

Impromptus musicaux au cœur de la nature le temps d’une balade, fruits de compositions et de recherches sonores où les rythmes, les percussions mélodiques et les ondes sonores se fondent aux paysages.

Insolite, légère et magique, cette musique invite le spectateur à s’arrêter pour un temps, à se laisser porter, à poser un regard nouveau sur son espace de vie ; la nature. Percussions mélodiques et sons de la nature par Pierre-Yves Prothais et Odile Barlier.

Tout public à partir de 6 ans

Accessible aux personnes à mobilité réduite

culture@dinan.fr +33 2 96 87 40 65 http://www.pierre-yvesprothais.com/eaufildesoi-ondes

