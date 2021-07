Lessay Lessay Lessay, Manche Traversée du havre de Surville Lessay Lessay Catégories d’évènement: Lessay

Manche

Traversée du havre de Surville Lessay, 4 août 2021-4 août 2021, Lessay. Traversée du havre de Surville 2021-08-04 – 2021-08-04

Lessay Manche Découverte de la faune, la flore, de la formation et de l’histoire du havre de Surville sous forme de traversée commentée du havre, pieds nus et en short.

Lessay