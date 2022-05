Traversée du havre de Surville La Haye, 23 août 2022, La Haye.

Traversée du havre de Surville Surville Lieu de RDV indiqué à la réservation La Haye

2022-08-23 10:30:00 10:30:00 – 2022-08-23 Surville Lieu de RDV indiqué à la réservation

La Haye Manche

Venez découvrir en short et pieds nus cet espace naturel littoral exceptionnel, entre terre et mer. Vous pourrez goûter aux plantes du sel et observer quelques oiseaux. Prévoir sac à dos, jumelles et chapeaux. Réservation auprès de la Maison des Loisirs et de la Découverte.

