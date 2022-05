Traversée du havre de Saint-Germain-sur-Ay Créances, 21 juillet 2022, Créances.

Traversée du havre de Saint-Germain-sur-Ay Lieu de RDV indiqué à la réservation Créances Créances

2022-07-21 15:00:00 – 2022-07-21 Lieu de RDV indiqué à la réservation Créances

Créances Manche Créances

Second havre de la Manche par sa superficie, cet espace entre terre et mer, couvert de plantes vivant au contact du sel, accueille de nombreux oiseaux. Immergez-vous dans ce milieu naturel exceptionnel par une traversée pieds nus et en short. Réservation auprès de la Maison des Loisirs et de la Découverte.

Second havre de la Manche par sa superficie, cet espace entre terre et mer, couvert de plantes vivant au contact du sel, accueille de nombreux oiseaux. Immergez-vous dans ce milieu naturel exceptionnel par une traversée pieds nus et en short…

tourisme@cocm.fr +33 2 33 45 14 34 https://www.tourisme-cocm.fr/

Second havre de la Manche par sa superficie, cet espace entre terre et mer, couvert de plantes vivant au contact du sel, accueille de nombreux oiseaux. Immergez-vous dans ce milieu naturel exceptionnel par une traversée pieds nus et en short. Réservation auprès de la Maison des Loisirs et de la Découverte.

Lieu de RDV indiqué à la réservation Créances Créances

dernière mise à jour : 2022-05-14 par