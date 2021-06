Regnéville-sur-Mer Regnéville-sur-Mer Manche, Regnéville-sur-Mer Traversée du havre de la Sienne Regnéville-sur-Mer Regnéville-sur-Mer Catégories d’évènement: Manche

Traversée du havre de la Sienne Regnéville-sur-Mer, 3 septembre 2021-3 septembre 2021, Regnéville-sur-Mer. Traversée du havre de la Sienne 2021-09-03 11:30:00 11:30:00 – 2021-09-03 Rue du Port Ancienne gare, côté poste

Traversée du havre de la Sienne à Regnéville-sur-Mer.

+33 7 81 73 45 46

Détails Catégories d’évènement: Manche, Regnéville-sur-Mer Autres Lieu Regnéville-sur-Mer Adresse Rue du Port Ancienne gare, côté poste Ville Regnéville-sur-Mer lieuville 49.00655#-1.5531