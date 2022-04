Traversée du Golfe du Morbihan avec Les Amis du Sinagot Golfe du Morbihan Port Navalo Catégories d’évènement: Morbihan

La traversée du bâton-témoin de la Redadeg sur le Golfe du Morbihan s’effectuera grâce à l’Association Les Amis du Sinagot qui mobilisera sa flotte de bateaux traditionnels. Un spectacle maritime qui ravira les amateurs de vieux gréements. Départ Arzon (km 436) : 14h41 Arrivée Locmariaquer (km 445) : 15h33 Passage du bâton-témoin entre Port-Navalo et Locqmariaquer Golfe du Morbihan grande cale arzon Port Navalo Morbihan

