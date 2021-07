Traversée des plages de Dinard Dinard, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Dinard.

Traversée des plages de Dinard 2021-07-23 – 2021-07-23 Plage de Port Blanc 1B Rue du Sergent Boulanger

Dinard Ille-et-Vilaine

Longue de près de 3 km, la traversée des plages passe par les plages de Saint-Énogat et Port-Riou pour une arrivée plage de l’Écluse à la piscine du pool.

Placée sous le signe de la convivialité et du goût du sport, elle est ouverte à tous les nageurs, quel que soit leur équipement (maillot, combinaison, palmes, etc.). La SNSM et l’ASCE assurent la sécurité des nageurs.

Réservé aux personnes de 16 ans ou plus.

Départ à 18 h – Plage de Port-Blanc.

Inscription sur place.

Vendredi 23 juillet 2021 – 18h – Plage de Port-Blanc

+33 2 99 46 56 03 http://www.ville-dinard.fr/

Longue de près de 3 km, la traversée des plages passe par les plages de Saint-Énogat et Port-Riou pour une arrivée plage de l’Écluse à la piscine du pool.

Placée sous le signe de la convivialité et du goût du sport, elle est ouverte à tous les nageurs, quel que soit leur équipement (maillot, combinaison, palmes, etc.). La SNSM et l’ASCE assurent la sécurité des nageurs.

Réservé aux personnes de 16 ans ou plus.

Départ à 18 h – Plage de Port-Blanc.

Inscription sur place.

Vendredi 23 juillet 2021 – 18h – Plage de Port-Blanc

dernière mise à jour : 2021-07-08 par